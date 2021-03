Irapuato, Guanajuato.- Contento y con más seguridad es como describió Fernando Barajas Sánchez, de 65 años, sentirse tras recibir la vacuna anti COVID.

Me siento en mi persona con mayor seguridad, pero claro eso no me va a hacer que descuide mi protección, porque voy a seguir sin acudir a lugares públicos”, señaló.