Irapuato, Guanajuato.- “Pensé que no iba llegar el momento en el que ya me fueran a vacunar, decía ojalá me vacunen antes de que nazca, la verdad estoy muy contenta porque le va a beneficiar mucho a mi bebé”, señaló Daniela Rojas, quien logró acceder a una dosis de la vacuna contra COVID-19 en el Inforum Irapuato.

La joven madre de 31 años destacó que se siente entusiasmada porque su pequeña hija y ella tendrán una protección mayor ante esta enfermedad, pues proteger a los hijos es uno de los anhelos más grandes de los papás.

Daniela trabaja como administrativa en una empresa de Irapuato, lo que le permitió trabajar desde casa durante la pandemia de COVID-19, por lo que no se ha visto afectada por esta enfermedad.

Su atención en este módulo de vacunación fue ágil y sin contratiempos, lo que agradeció pues debía seguir con sus obligaciones laborales.

Afortunadamente estoy en una empresa que me cuida mucho, entonces me mandaron de home office desde que empezó la pandemia, antes de estar embarazada y cuando me embaracé seguí así, aparte mi esposo es sobreprotector y me ha cuidado”, dijo.

La mamá irapuatense destacó que es importante que la población en general se aplique la vacuna contra COVID-19, pues hacerlo es pensar en el futuro de quienes tienen la oportunidad de acceder a una dosis, pero también de proteger a quienes están por nacer.

Yo quiero estar con mi hija, afortunadamente nos dieron la oportunidad de podernos proteger a las dos y sentirme más segura, obviamente sin bajar las medidas sanitarias”, destacó.

Acude a vacunarse junto a su mamá

Mara Elizabeth Moctezuma García, joven de 25 años embarazada, acudió a vacunarse contra COVID-19 junto a su mamá, pues cumplió con el rango de edad de 50 a 59 años.

Su paso por el módulo de vacunación del Inforum fue más rápido y en la zona de espera, aguardaba para reunirse con su mamá, ambas contentas de poder tener una mayor protección contra esta enfermedad.

Siento que me protege más para tener a mi bebé, que voy a estar mejor, para mi no ha sido tan difícil pues apenas este año me embaracé, por eso me cuido, casi no salgo y tomo las medidas sanitarias”, comentó.

Señaló que al ser ama de casa ha sido más fácil cuidarse de la enfermedad COVID-19, consciente de que debe proteger a su bebé, por lo que no dudó en acudir a buscar su dosis.

Hay que vacunarse, está muy bien organizado y es un beneficio para nosotras como mamás pero también para nuestros bebés”, finalizó.

