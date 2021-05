Irapuato, Guanajuato.- Las señoras Consuelo Alvarado Guevara, de 72 años, y Candelaria Granados Banda, de 69, acudieron juntas a aplicarse la segunda dosis de la vacuna anti COVID-19, pues tienen muchas ganas de vivir y no quieren contagiarse.

La señora Consuelo comentó que ahora se siente más segura de salir de su casa, por lo que llegó al punto de vacunación desde temprano.

“Soy de Tomelopitos, salí a las 7:30 de la mañana y acabo de salir ya son la 1:30”, dijo.

Señaló que a pesar de ya tener su vacuna le preocupa que sus familiares aún no serán vacunados, así como las demás personas que por la edad aún no pueden recibir la vacuna.

Por otra parte, la señora Candelaria dijo que se vacunó porque no quiere morir, ya que ha visto lo grave que es el COVID.

Me da miedo, yo no salía para nada, todo este tiempo solo estaba en la casa haciendo el quehacer, no salíamos”, dijo.