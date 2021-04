Irapuato, Guanajuato.- La vacunación contra COVID-19 en el módulo del Inforum Irapuato inició con poca afluencia, pues solo alrededor de 250 adultos mayores ingresaron en los primeros minutos.

Para este segundo día, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se tienen disponibles más de 19 mil 300 dosis de vacuna contra COVID-19, en seis módulos de aplicación.

Los módulos aún habilitados son el CBTIS no. 65, Inforum, Deportiva Sur, UQI, Secundaria Oficial Estatal y el Hospital Regional Militar.

Cabe recordar que el primer día de vacunación se acabaron las dosis en el Instituto Irapuato y la Deportiva Norte.

En el módulo del Inforum, los Servidores de la Nación informan a quienes llegan que la vacunación es para personas mayores de 60 años, sin embargo los exhortan a estar atentos de cualquier cambio que pueda generarse durante el día.

Se mantienen módulos de vacunación sin filas

Menos de 40 minutos tardó Juana Manríquez Téllez en recibir la vacuna contra COVID-19 en el módulo de vacunación instalado en el CBTIS no. 65, ante la poca afluencia que se tiene este segundo día de aplicación en Irapuato.

La irapuatense indicó que para ella es un alivio contar con esta vacuna, pues la ayudará a seguirse protegiendo de la enfermedad, que hasta el momento, no ha afectado a ningún miembro de su familia.

Reconoció la atención que le prestó el personal del IMSS, encargado de este punto de vacunación, pues aseguró que el proceso fue rápido y que la atendieron de forma amable.

Ha sido un año difícil por la sondemos y va a seguir siendo difícil, porque ya no estamos en los tiempos de antes, ahora nos hemos sentido bien, con pandemia o sin pandemia”, refirió.

Cerca del mediodía, los módulos de vacunación contra COVID-19 en Irapuato se mantienen sin filas y con atención ágil a los ciudadanos.

En el módulo del CBTIS no. 65, no se detectaron filas y las personas refieren que no tardan más de 40 minutos en cumplir todo el proceso de vacunación.

jrosales@am.com.mx