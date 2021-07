Recibe Marco Antonio vacuna anti COVID en menos de 30 minutos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En menos de 30 minutos, Marco Antonio Anda Mireles logró ser vacunado contra COVID-19 en Irapuato, pues se le dio prioridad para pasar al módulo al ser una persona con discapacidad.

El irapuatense vive con las secuelas que le dejó la Polio y estuvo interesado en completar su cuadro de vacunación, para sentirse menos vulnerable a contraer esta enfermedad que ha causado muchas muertes.

Creo que me va a reforzar las defensas para que no me pegue la enfermedad con intensidad”, enfatizó.