Antonio Reveles fue a vacunarse, no le aplicaron la dosis y podría perder su trabajo

León, Guanajuato.- Antonio Reveles llegó dispuesto a tener su primera dosis de vacuna contra COVID, pero se fue sólo con el pendiente de algún problema en su trabajo pues no recibió la inyección y le han pedido el comprobante de vacunación en la fábrica donde trabaja.

Él es uno de los cientos de leoneses a quienes no se les vacunó en esta jornada de vacunación debido a que no llegarán más vacunas Sinovac.

Aunque las autoridades de Salud reiteraron que sólo se iban a aplicar segundas dosis de vacuna contra COVID de Sinovac porque ya no llegarán más, muchas personas llegaron con la intención de tener la primera inyección.

Le piden a Antonio Reveles comprobante de vacunación en su trabajo

Ese fue el caso de Antonio Reveles, un trabajador de una fábrica de calzado que tiene 49 años y no se había vacunado porque “no tengo teléfono y no me fijé en la tele o algo más para saber cuándo venir”.

Pero en su trabajo le pidieron llevar su comprobante de vacunación para permitirle seguir en sus labores, y le avisaron de esta vacunación, pero no sabían que sólo era para aplicar segundas dosis.

Antonio Reveles llegó dispuesto a recibir la inyección, pero el personal de Salud le explicó la situación.

“No le podemos poner esta vacuna porque no se le asegura tener la segunda dosis. Si lo pasamos a vacunar no va a tener segunda dosis, porque no van a mandar de este laboratorio”, le dijeron a Antonio Reveles al llegar.

Ahora él tendrá que explicar esto en su trabajo, aunque se fue con un dejo de preocupación por la posibilidad de perder su trabajo de 17 años.

AM

