León, Guanajuato.- Jóvenes trabajadores y habitantes de comunidades rurales acuden a La Salle Américas para aplicarse la vacuna china Sinovac contra el COVID-19.

Alberto Mata Hernández y Daniel Méndez Martínez son parte de un grupo de seis empleados de la empresa Servicio Mabe que ayer obtuvieron permiso de sus jefes para acudir a vacunarse la mañana de este miércoles.

“Nos dieron chance de venir a todos. Creo que es mejor tener una vacuna, sin importar que sea china, que no tenerla. Creo que eso nos protege un poco más, más cuando uno tiene que estar en contacto con clientes”, platicó Alberto.

Gustavo Oliva López, de 43 años, llegó en su bicicleta desde la Jacinto López al punto de vacunación de la Universidad de la Salle. Foto: José Trinidad Méndez Valadez

En menos de dos horas en la fila, Alberto y Daniel recibieron la vacuna contra el COVID-19 y se fueron de nuevo a su chamba para dar la oportunidad a otros compañeros de vacunarse.

Llegan de ‘ride’ en una camioneta lechera

A las 6 de la mañana salió un grupo de cuatro jovencitas de la comunidad rural Puerta de San Germán, para acudir al centro de vacunación de La Salle Américas.

“Venimos como pudimos, de ‘ride’ en una camioneta lechera. A las 8 ya estábamos formados, pero delante de nosotros ya había 160 personas, de acuerdo al número de ficha que nos dieron; esperamos dos horas para que nos vacunaran y al fin lo logramos”, dijo Manuela Álvarez Chávez.

Manuela llegó acompañada de Carolina Chávez Lara, Liliana Chávez Alvarado y Guillermina Ramirez Estrada, quienes también recibieron la vacuna Sinovac.

“Nos da más tranquilidad el estar ya vacunada. Creo que deberíamos de confiar en esta vacuna, aunque sea china, pues esto de algo nos va a ayudar”, mencionó Carolina.

Vacunan a ‘remisos’

Decenas de jóvenes hicieron fila desde las 5 de la mañana en la banqueta del bulevar Juan José Torres Landa, afuera del punto de vacunación de La Salle Américas, donde lo máximo que esperaron fue dos horas para recibir su dosis.

En la fila estaban personas en silla de ruedas, mujeres embarazadas, incluso “remisos”, como Gustavo Oliva López, de 43 años, quien llegó en su bicicleta desde la Jacinto López, para tomar turno.

“Yo trabajo por mi cuenta como albañil, pero la vez pasada ya no alcancé la vacunación y me dijeron que podía volver; muchos compañeros de la obra han resultado contagiados y algunas ya pasaron a mejor vida a causa de este bicho: Me voy ya más tranquilo”, señaló el “maistro”.