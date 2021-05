Enfermera del sector privado logra vacunarse contra COVID gracias a su embarazo

León, Guanajuato.- Una enfermera del sector privado no pudo tener acceso a la vacunación anti COVID en la reciente jornada para trabajadores de la salud, pero hoy aprovechó su embarazo para poder ser inmunizada.

María Teresa Becerra, de 23 años, tiene casi tres meses de embarazo, por lo cual asistió este segundo día de la campaña de vacunación indicado para leoneses de 50 a 59 años y mujeres embarazadas.

Mientras esperaba afuera del centro de vacunación de la Escuela Preparatoria Oficial de León, María platicó que en la clínica donde trabaja vacunaron a muy poco personal, por lo que ella y muchos compañeros se quedaron sin el derecho de vacunarse.

“En cuanto me enteré de que a las embarazadas también las vacunarán, me quité un peso muy grande de encima, afortunadamente ya puedo tener la oportunidad de vacunarme, ya que estoy embarazada y en mi trabajo siempre estamos expuestos al virus”, dijo la enfermera.

No comprueban si están en gestación

Los encargados de la campaña anti COVID dirigida a mujeres embarazadas no cuestionan ni comprueban de ninguna manera si las interesadas efectivamente están en periodo de gestación; basta con que se registren en el portal federal: http://mivacuna.salud.gob.mx/.

“En primer lugar es muy bueno que no te pidan nada para comprobar, porque hay muchas mujeres que todavía no llevan su control del embarazo y si no tienen derechohabiencia de aquí a que las atiendan, pues ya se les pasaron los días de vacunación”, indicó María.

Por otro lado, la joven enfermera dijo que no sabría si defender o cuestionar a las mujeres que buscan sacar ventaja de un supuesto embarazo.

“No se me hace correcto, no es ético que quieran aprovecharse de ser mujeres y no estar embarazadas, pero al mismo tiempo todos queremos vacunarnos, hay mucha gente que es lo único que espera, la verdad eran bastantes lo que no creían, pero con tanto muerto ya lo creen.





Tan joven y ya puede estar vacunada

“A mí se me hizo de maravilla poder tener ya esta protección, a los de 20 a 30 no nos tocaría yo creo hasta el otro año y eso quién sabe, pero por haberme embarazado ya me tocó”, concluyó feliz María Teresa.