Fila para Vacuna COVID de 50 a 59 años mide un kilómetro 200

León, Guanajuato - Miguel está en su segundo intento por recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Deportiva del Estado, pero ve pocas esperanzas pues otra vez está a más de un kilómetro de la entrada del lugar.

Las filas de personas de 50 a 59 años intentan completar su esquema de vacunación en la Deportiva Enrique Fernández Martínez, nuevamente rodean las instalaciones.

A Miguel Echeveste aún le falta mucho camino y tiempo que esperar para que le apliquen la vacuna COVID.

Durante los últimos 45 minutos la cantidad de gente que está esperando se ha duplicado.

"¡Queremos vacuna!": cierran bulevar López Mateos frente a Deportiva

Entre los cientos que están formados está Miguel Echeveste, que por segundo día consecutivo está intentando recibir la segunda dosis de la vacuna.

Ayer llegué cuando la fila estaba más o menos por la entrada de punto verde y me quedé a unos cuantos lugares", narró.

Pero hoy no ve muchas esperanzas de recibir la dosis después del episodio de frustración que vivió en su primer intento, por lo que sentenció: "me voy a esperar un rato a ver cuánto avanzo y si veo que no, mejor me voy a ir".

Desde ayer ha intentado aplicarse la vacuna

El lunes llegó a las 11 de la mañana para las 5:00 de la tarde se había resignado a no recibir la vacuna y se retiró.

En la fila plática con las personas que están cerca de él y todo relatan su forma de vivir la frustración de no recibir la vacuna después de horas de espera.

La mayoría de ellos acumulan casi 10 horas de espera en dos días y una mojada bajo la lluvia sin poder recibir la anhelada inyección.

A Rosario por fin la vacunan

En contraste, Rosario Barbosa narró ya con más tranquilidad que por fin pudo recibir la dosis complementaria, aunque tuvo que llegar a las 4:00 de la mañana de hoy martes para poder ser de las primeras en ser vacunadas.

La fila es extensa y mucha gente desespera. FOTO: José Antonio Castro Murillo.

En la entrada principal de la deportiva Enrique Fernández Martínez se entregan fichas numeradas, lo que da algo de tranquilidad a quienes están cerca de la puerta.

Pero a los que están justo al otro lado de las instalaciones se les nota desconfianza ante un escenario igual al que vivieron el día anterior.

La fila en esta mañana ya se prolonga por 1.2 kilómetros alrededor de la Deportiva del Estado.