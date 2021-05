Hacen fila especial para vacuna COVID para embarazadas y personas con discapacidad en T1

León, Guanajuato.- Para que no esperen bajo los rayos del sol y no tengan que hacer largas filas, en algunos puntos de vacunación contra COVID en León, entre ellos el IMSS, se hicieron filas especiales para embarazadas y personas con alguna discapacidad.

En el caso de la clínica T1 del IMSS, está habilitada una carpa donde alrededor de 30 personas les toman sus datos, ayudan al registro y esperan ser vacunados, esto debido a que la vacunación a las 9 de la mañana aún no iniciaba.

ADEMÁS: Llevan vacuna COVID en León a personas de 50 a 59 años que no puedan salir de casa

La vacunación estaba prevista que iniciará a las 8 pero se retrasó porque no llegaron a tiempo las vacunas.

Sin embargo están adelantando en el registro y acomodo de personas en la plancha de este hospital del IMSS.

Karina Núñez que tiene 33 de semanas de embarazo y acudió esta mañana a esta clínica para ponerse la vacuna contra el COVID.

Me parece muy bien, llegué y luego luego me pasaron, no pude registrarme en el sistema y aquí me ayudaron ahorita, sólo estamos esperando a que nos vacunen”, comentó.