León, Guanajuato.- Hasta en bicicletas están llegando hoy los adultos mayores para recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Velaria de la Feria.

José Camacho y su hermano fueron los primeros leoneses que llegaron a bordo de sus bicicletas a la Velaria de la Feria para ser vacunados.

La pareja de hermanos llegó casi a las 10:00 de la mañana.

Fuimos allá a Las Arboledas pero esta vez no hubo vacunación ahí, nos dijeron que podíamos venir aquí", comentó José.

Personal que apoya en la vacunación en este sitio confirmó que fueron los primeros en ingresar en bicicleta, "creo que ayer no dejaban" comentaron.

Los hermanos que son habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, bajaron de sus bicicletas para ser registrados y un par de minutos después recibir su segunda dosis.

José recordó que su primera aplicación.

Sí me sentí un poco cansado y eso... me dolió el brazo, pero solo el día en que me la pusieron y todo normal".