Se molestan leoneses; se quedan muchos sin vacuna COVID 

León, Guanajuato - A través de redes sociales ciudadanos mostraron su inconformidad debido a que las segundas dosis de vacunas anti COVID-19 para la población de 50 a 59 años se agotaron, pues señalan no todos alcanzaron a vacunarse.

Esta tarde la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que la meta de vacunación para este grupo de edad ya concluyó y que quienes hayan faltado de vacuna, deberán esperar una próxima campaña.

Lo anterior generó descontento entre la población leonesa quienes señalaron una mala organización pues muchos de sus familiares no alcanzaron esta segunda dosis de la vacuna Pfizer.

No que había para todos... Apenas mi papá tenía chance de ir hoy que salió de trabajar y que ya no hay en ningún lado... ¿¡Qué pasó ahí!?... ¿¡Entonces si es mejor irse a quedar a dormir en el lugar!?”, indicó en redes el usuario Angel Estrada.

Poco antes de que la dependencia estatal informara del cierre de la vacunación, la Dirección de Salud Municipal indicó que en seis de los 13 puntos de vacunación ya se había cumplido con la meta de dosis aplicadas, lo que también generó molestia.

Y los que no alcanzaron, que se jodan. Atte:municipio de León. Luego no quieren que la gente se deje ir el primer día. No toman en cuenta que viene gente de otras ciudades y Estados”, señalaron vía twitter.