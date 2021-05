León, Guanajuato.- La vacuna anti COVID para los leoneses de 50 a 59 años, será de los laboratorios Pfizer y arranca este próximo martes con un lote de 79 mil dosis por lo que será un esquema de inmunización de dos aplicaciones.

Esta mañana, el secretario de Salud de Guanajuato Daniel Díaz Martínez, confirmó la información de la Federación respecto a esta jornada, sin embargo, precisó que serán 79 mil vacunas destinadas para este municipio, a diferencia de las 159 mil dosis que indicaba la Delegación de Programas para el Bienestar en el estado.

Algunos ciudadanos han tenido algunas contraindicaciones con la vacuna como somnolensia, pero nada de gravedad. FOTO: AM

También vacunarán a embarazadas

Además de precisar al grupo de 50 a 59, también se contempla vacunar a mujeres embarazadas mayores de 18 años con 9 semanas de gestación.

El alcalde Héctor López Santillana, señaló que serán 15 sitios donde se aplicarán las vacunas en un horario de 8 de la mañana a las 8 de la noche.

“El Gobierno Municipal de León, como ya lo ha hecho, estará apoyando la logística para la aplicación de las vacunas. Invitamos a la población a evitar formarse con mucha anticipación, hemos visto cómo podemos agilizar la aplicación con una buena organización; sin embargo es fundamental la participación ciudadana”, destacó el edil.

No bajar la guardia, se necesitan más de 4 millones de vacunas aplicadas en Guanajuato para la inmunidad colectiva.

En otros municipios como Silao, también han aplicado la vacuna contra COVID Pfizer.

Urgen 4 millones de guanajuatenses vacunados

Daniel Díaz, agregó que para alcanzar una inmunidad de rebaño, es necesario que se vacunen arriba de 4 millones de guanajuatenses, meta que todavía se encuentra muy lejana de alcanzar y que por lo tanto el riesgo de contagio sigue latente; por lo que se debe continuar con las medidas preventivas como lo es el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y evitar reuniones donde haya concentración de muchas personas.

Recomendaciones: Acudir hidratado, no acudas en ayuno, protégete del clima. Y muy importante no acudir si recientemente has presentado COVID- 19 y/o estás convaleciente.

Después de la vacunación: Las personas estarán en observación alrededor de 30 minutos.

Es importante conservar en todo momento las medidas de prevención como lo son el uso de cubrebocas, evitar aglomeraciones, procurar la sana distancia y el uso de alcohol en gel.

