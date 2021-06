Ya vacunan a pie en la Velaria y por casualidad Isaías recibe su dosis

León, Guanajuato.- Por casualidad, Isaías Gutiérrez se convirtió en uno de los primeros leoneses mayores de 60 años que llegó a pie a la Velaria de la Feria y recibió su segunda vacuna contra el COVID.

Luego de la polémica generada por el rechazo a tres adultos mayores para ser vacunados en la Velaria de la Feria, se inició la aplicación de vacunas a personas que llegan a pie al sitio.

Isaías Gutiérrez ingresó esta mañana a la Velaria de la Feria para pedir permiso de pasar caminando hacia el Poliforum y vacunarse allá, pero le indicaron que podía recibir la dosis aquí mismo.

"Nada más quería preguntar si me dejaban pasar pero me dijeron las señoritas que ya de una vez aquí me podía vacunar", dijo sexagenario.