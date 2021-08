Niegan vacuna COVID a primera dosis de 30 a 39 y embarazadas en León

León, Guanajuato - En Plaza Venecia, les niegan la vacuna COVID a quienes van por primera dosis en el rango de 30-39 y embarazadas sin ninguna dosis y les prometieron que serán vacunados en la fecha de aplicación de 18-29 años.

Antes de las 6 de la mañana comenzó la fila para la segunda dosis de Sinovac. Serán 9 mil vacunas las que se aplicarán en este punto de vacunación.

Hay poca gente en la Velaria de la feria para la vacuna COVID y atienden rápido

La mayoría de asistencia es de la zona industrial qué está justo en la zona de frente al punto de vacunación, la fila estuvo nutrida de trabajadores que hicieron espacio en su día laboral.

Yo por ejemplo vengo apartó lugar. Llegan mis compañeros y entran luego salen me vuelvo a formar y mandan otro grupo, así no se pierde la productividad”, comentó Sara.

En las fábricas de calzado cercanas dieron oportunidad a sus trabajadores de recibir la vacuna en su horario de almuerzo, en otras serán grupos por día.

Mucha afluencia para vacuna COVID en Universidad LaSalle Américas

A enfermos y discapacitados se dio trato preferencial, pues en la fila eran detectados y llevados hasta la entrada por parte de Servidores de la Nación.

Ya me veo adulta mayor, me quisieron sacar pero en realidad solo vengo acompañando a mi hijo, tiene un problema de habla por trombo y los acompaño porque no puede comunicarse bien”, aseguró Sofía Ríos de 60 años.