Raúl no supo de la vacuna COVID por vender paletas y sigue arriesgando su vida 

León, Guanajuato.- Don Raúl no tiene de otra y con todo y la pandemia del COVID y su dolor de piernas, recorre kilómetros de terracerías con su carrito para vender sus paletas y así ganarse la vida, pero jamás se dio cuenta de la vacuna.

Nueve horas diarias son las que recorre Raúl para vender paletas de hielo y barquillos y aunque es época de mucho calor batalla para que le compren.

Desde hace 12 años don Raúl es paletero pero su oficio lo alterna con el de la albañilería, según esté la chamba.

Él tiene 68 años de edad y padece dolores de piernas y su oficio requiere caminar por largas horas buscando clientes.

Con la pandemia el trabajo se me bajó mucho, yo vendía afuera de una secundaria, pero luego la cerraron, tuve que buscar de albañil, pero cuando se acabó la obra volví a las paletas calle por calle", comentó.

Don Raúl sabe que la enfermedad es mortal y hasta la fecha no se ha vacunado porque no supo a dónde acudir mientras trabajaba .

Yo soy de un rancho de Dolores Hidalgo y allá no ha llegado la vacuna, luego duró diez días en León y me regreso , pero cuando la pusieron aquí no supe a donde acudir", explicó.