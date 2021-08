Se van mexicanos sin vacuna anti COVID a trabajar a Estados Unidos

Irapuato, Guanajuato.- Mexicanos acuden a trabajar a Estados Unidos sin vacunarse, lo que pone en riesgo su vida debido a que no existe un buen sistema de vacunación en el país, señaló Omar Silva Aguilar, quien es activista guanajuatense residente en Estados Unidos.

Sin embargo, refirió que al ver que no están vacunados ellos mismos los llevan para que les sean aplicadas, ya que en ese país es más fácil la vacunación anti COVID.

La mayoría de trabajadores no están viniendo vacunados, entonces acá los estamos vacunando para que no se expongan a poder contraer el COVID y sobre todo a perder la vida”, concluyó.

La asociación en la que Omar Silva trabaja sin fines de lucro tiene contacto con trabajadores, ya que laboran con el departamento de Desarrollo, Empleo y la Secretaría de Salud.

“Tenemos que estar informándoles (a los trabajadores) que tienen que utilizar cubrebocas, la vigilancia, aunque a veces es imposible mantener una distancia, también entendemos que tienen que salir a trabajar y la mayoría de nuestros trabajadores migrantes guanajuatenses, son trabajadores esenciales (...) el tema de los trabajadores temporales que vienen contratados de Guanajuato, la mayoría de ellos no viene vacunados”, dijo.

Señaló que los migrantes guanajuatenses les han expresado que en sus comunidades no hay campañas de información sobre el tema de la vacunación.

Posiblemente a las comunidades rurales, a los ranchos, ahí la información no se está basando de una manera estratégica (...) pasa lo mismo en Michoacan, pasa lo mismo en Jalisco, estos trabajadores no vienen de ciudades, están en ranchos, entonces no se si la difusión no llega” expresó.