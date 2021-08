Silao, Guanajuato - Cerca de 200 jóvenes de entre 20 a 29 años de los municipios de León, Irapuato, Salamanca y Abasolo acudieron a Silao para vacunarse contra el COVID, pero fueron rechazados por no ser del municipio.

El personal de Salud, así como autoridades municipales, han informado que sólo se vacuna a las y los habitantes de Silao.

El problema es principalmente para quienes trabajan en este municipio y pasan más tiempo en Silao que en sus lugares de orígen.

Otros que aseguran que ya viven en Silao, no han podido cambiar la dirección de sus credenciales y también se han quedado sin vacuna.

Kristell detalló que son alrededor de 200 foráneos quienes están en la misma situación.

Debido a esto, personal de Presidencia Municipal y el personal médico, salieron a declarar que sólo se vacunará a los habitantes de Silao, esto debido a que sólo tienen las dosis específicas hacia su población.

Otro habitante de León, Alejandro Pons, dijo que trabaja y asiste más en Silao, pero no lo vacunaron por tener su domicilio en León.

Ya estaba por vacunarme, fui a la Expo Feria y me regresaron por ser de León, les comenté que trabajo en Silao y que no me he dado el tiempo de cambiar la dirección, y aun así me prohibieron la vacuna”, mencionó Alejandro.