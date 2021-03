Guanajuato.- La clínica del Issste fue escenario de kilométricas filas de más de cien personas interesadas en recibir la vacuna contra el COVID en Guanajuato capital.

Desde la madrugada derechohabientes de la institución y vecinos de la zona comenzaron a formarse a la espera de la llegada de una parte de las 15 mil 500 dosis contra COVID que serán distribuidas en la ciudad.

Hacen dos filas para aplicar vacunas COVID

La gran afluencia de personas superó a los trabajadores del bienestar, al personal médico y hasta los elementos de la Sedena, que tras iniciar la jornada esperaban poner un poco de orden.

La cantidad de gente que llegó a la clínica del Issste fue tanta que hasta los elementos de Sedena tuvieron que ayudar a poner orden. Foto: Cristina Castillo.

Por lo que se hicieron dos filas una de los que ya se habían registrado y otra de los que llevaba sin ningún registro y en grupos de 10 personas fueron ingresando a la clínica para ser vacunados.

Algunos de los adultos mayores formados denunciaron que familiares del personal médico de la institución se brincaban la fila para recibir el fármaco y eso fue lo que obligó a la administración del Issste a hacer dos filas.

‘No me voy hasta que me pongan mi vacuna’

Los citados son todos los familiares del personal del Issste, eso hubieran dicho que hoy iban a vacunar a pura gente del Issste y ya uno no se hubiera venido a poner", señaló con molestia una de las señoras que bajo un paraguas se resguardaba del Sol.

Al lugar arribaron policías y tránsito para ayudar a la administración del centro de salud a guardar el orden y evitar aglomeraciones.

"Yo no me voy hasta que me pongan mi vacuna así tenga que esperar todo el día", declaró Josefina una de las últimas personas de la fila.

"No sólo tengo esperanza, si no la seguridad de que hoy nos vacunamos", agregó José que aprovechar la espera para leer un libro.

AM