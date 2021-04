Es falso mensaje de WhatsApp sobre vacunación contra el COVID a médicos de León

León, Guanajuato.- Es falsa la información que se difunde a través de un mensaje de WhatsApp donde se dice que habrá vacunas para personal médico: dentistas y psicólogos particulares de León, así lo confirma la Secretaría de Salud de Guanajuato.

En dicho mensaje de texto se informa que según la Jurisdicción Sanitaria 7 de León confirmó vía telefónica que se aplicará la vacuna a médicos que atiendan de forma particular y que no estén en la nómina del gobierno.

ADEMÄS: Caminó un kilómetro con dolor de tobillo y se formó 4 horas para su vacuna

También se hace un llamado a comunicarse al número de la jurisdicción para registrarse y tener a la mano el número de cédula profesional y el domicilio donde brindan la atención médica.

"Hola buenos días, acabo de marcar a este número 4771481225 ext 5352. Es de la Jurisdicción 7 y me acaban de confirmar que habrá vacuna para el personal médico, dentistas y psicólogos. Que atiendan de forma particular y no estén en las listas de la nómina del gobierno. Por si conocieran a alguien para que marque sólo se les está pidiendo su cédula y su domicilio de atención particular para que hagan su registro", se lee en el mensaje.