Médicos suplican a leoneses para que acudan a vacunarse...y nada

León, Guanajuato.- Médicos y trabajadores del Sector Salud, encargados de la vacunación anti COVID-19 les suplican a los leoneses que vayan a vacunarse.

Los profesionales de la salud afirman que no quieren más muertes y la vacunación es la única manera de vencer a la pandemia.

Por lo que les piden confiar en la vacuna, pues es segura y es casi imposible que se tenga una reacción adversa grave.

Uno de los 43 puntos más ágiles en donde los adultos mayores de 60 años que viven en León se pueden aplicar la vacuna es en el Estadio Domingo Santana. Este miércoles hay alrededor de mil 600 dosis disponibles y no hay fila.

Ya no debe haber más muertes por el COVID

María Rayas Noriega una de las enfermeras que ha aplicado cerca de 700 dosis en este punto insistió en que no pueden dejar que el coronavirus provoca más muertes.

“Creo que ya vimos demasiadas muertes y no queremos ver más. Entonces, hagan caso a todo lo que les estamos diciendo y todo es 100% confiable”

“No tengan miedo, la vacuna se está aplicando, estamos dando la dosis exacta y no hagan caso a todo lo que están diciendo de que no se aplica o que les va a hacer daño, que este laboratorio causa coágulos, no hagan caso y vengan a vacunarse. Aprovechen que no deben quedarse a dormir, que no hay que formarse y con gusto los atenderemos”, dijo.

Daniela Martínez, una de las trabajadoras sociales del IMSS informó que el proceso es sencillo y no se llevarán más de 15 minutos en ser atendidos.

“Ahorita es momento de ir a vacunarse, no esperen ninguna llamada y hay que ir al punto que tengan más cerca. Esto ayuda a estar protegidos todos, no necesitan hacer un registro antes y solo con que traigan su INE”.

La enfermera Ariadna Marcela Torres, insistió en que no se ha presentado ninguna reacción alérgica a la vacuna de AstraZeneca en las más de 400 personas que ha vacunado en tres días.

“Estén 100% seguros de que la vacuna en vez de hacerles un mal, pues los va a proteger realmente. He aplicado más o menos unas 400 dosis y nadie se ha sentido mal, ni ha tenido reacciones alérgicas y después de vacunarse los adultos se van muy alegres”.

Es más peligroso no tener la vacuna que las posibles reacciones

Esaú Olivar, médico de la T-47 del IMSS recalcó que es más peligroso no tener la vacuna, que las posibles reacciones alérgicas que podrían tener y solo con la inmunización se podrá volver a nuestra vida anterior.

“Tenemos suficientes vacunas, la logística está realizada de manera muy eficiente, tenemos el apoyo de Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional (…) Es totalmente segura y a lo mucho hay una reacción alérgica en uno de cada 100 mil casos, es mucho mayor el beneficio de tener su vacuna a no tenerla”.

Por último, Rafael Gómez, funcionario de la Secretaría del Bienestar y coordinador de la brigada en el Estadio Domingo Santana, explicó que del lunes 5, al medio día de este miércoles han aplicado tres mil 400 dosis. Actuelmente tienen cerca de mil 600 vacunas pero no acude la gente.

PCCD