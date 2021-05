Vacuna COVID maestros Irapuato: Atienden en 2 días a 17 mil docentes

Irapuato.- En los dos primeros días de vacunación se han aplicado 17 mil vacunas en el Inforum de Irapuato a docentes de 12 municipios de Guanajuato, informó José Luis Martínez Cendejas, Jefe de la jurisdicción VI.

Los maestros llegaron con esperanza al Inforum.

Comentó que hasta medio día del tercer día de aplicación llevaban alrededor de 19 mil dosis aplicadas de las más de 32 mil vacunas de la marca Cansino destinadas para maestros de las jurisdicciones sanitarias V y VI.

“Al día de hoy ya hemos aplicado un aproximado de 17 mil dosis o un poco más ya, 17 mil dosis al día de ayer con lo que vacunamos martes y miércoles, y el día de hoy ya llevamos 2 mil, entonces si hacemos una sumatoria ya tendríamos un estimado de 19 mil dosis aplicadas, y cómo podemos observar el flujo de maestros es bueno”, dijo.

Mencionó que esperan que este jueves se puedan vacunar todos los maestros posibles, para que puedan concluir con la vacunación, pero en caso de que no estén, aplicarán dosis el viernes.

Martínez Cendejas informó que gracias a la participación de todas las dependencias, ya sean del estado o del municipio, se ha logrado avanzar a una vacunación más rápida, con lo que podrían asegurar que el regreso a clases presencial sea seguro.

“Aquí sí es muy importante, mientras más maestros vacunemos el día de hoy, mucho mejor, esa es la finalidad para que entonces podamos acercarnos llegar a la meta y llegar a las condiciones que todos estén vacunados”, refirió.

Asimismo, pidió a los docentes que ya se vacunaron que sigan cuidándose, pues el estar vacunados no significa que no puedan enfermarse, sino que se pueden enfermar pero no presentar síntomas, por lo que aún pueden contagiar a otros.

“No significa porque hayan recibido la vacuna se termina la pandemia, para nada, tenemos que seguir todas las medidas sanitarias, seguir con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de mano frecuente, el uso de gel alcohol (...), hay que evitar esas reuniones masivas, esas festividades tan grupales, porque el riesgo de contagio incrementa”, indicó.