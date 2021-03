Vacuna COVID. Descarta delegado federal llevar 'acarreados' para recibir vacuna

León, Guanajuato.- Tras las acusaciones de que los servidores de la nación están llevando 'acarreados' a recibir la vacuna anti COVID-19 en Guanajuato, el delegado de los Programas del Bienestar del Gobierno de México, Mauricio Hernández Núñez, exigió que no se mezcle la política con los temas de salud.

El funcionario federal comentó que las acusaciones que lanzó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, no ayudan a mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno y pidió que se priorice la salud de los ciudadanos antes que los temas partidistas.



No se entiende bien el concepto del acarreo, menos cuando lo que estamos llevando a cabo es una estrategia de vacunación universal. El acarreo tiene que ver con otro tipo de situaciones, con otros matices.



“Me parece totalmente infundado, no vale la pena ni siquiera pronunciarnos ante este tipo de situaciones que nada abonan al ámbito de coordinación, de apoyo, de colaboración entre todos los niveles de gobierno, yo creo que hay que poner por encima a la población”, dijo en entrevista con AM.

Hernández Núñez recalcó que no se van a distraer en atender comentarios infundados, pues la prioridad del Gobierno Federal es avanzar en la vacunación.

Reconoció que la toma de datos que realizan los servidores de la nación a los adultos mayores sí ralentiza el proceso; sin embargo, es un protocolo que se debe seguir para garantizar el uso correcto de las vacunas.

“Si nos distraemos con ese tipo de situaciones no avanzamos, la verdad es que tenemos muchas situaciones muy importantes que atender y esta no es una de ellas. Los mecanismos de registro del personal o de las personas que acuden a vacunarse, pues toma su tiempo efectivamente. Lo ideal es que las personas se registren en Mi Vacuna, la página del Gobierno de México para tal efecto.



Lamentablemente no todo el mundo tiene la posibilidad de registrarse, esto nos ahorraría mucho tiempo, pero no está pasando en la mayoría de los casos, de modo que se tiene que llevar un registro manual, eso es inevitable. Se tiene que llevar sí o sí. Sobre todo, considerando que habrá una segunda dosis que se tendrá que aplicar y para tal efecto es fundamental tener perfectamente registrada a la persona que ya recibió su primera dosis”.



El lunes, en una entrevista radiofónica para el programa 'FL Noticias' con Carlos Olvera, Daniel Díaz Martínez acusó que en Salamanca los servidores de la nación están llevando camiones con 'acarreados' para recibir la vacuna.