Guanajuato.- Las vacunas anti COVID del laboratorio chino CanSino sí son efectivas, igual que todas y por lo tanto la gente se las puede aplicar con confianza.

CanSino no han sido rechazada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como han publicado varios medios de comunicación nacionales, sino que no ha sido evaluada todavía, porque en su calendario aún no les toca el turno, lo cual es muy diferente a que hayan sido rechazadas, lo cual no ha sucedido.

Así lo aclaró el doctor Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en entrevista con AM.

Si tiene que ponerse otra vacuna para ir a UE, adelante

Pero dijo que si de todos modos la gente que ya se vacunó con CanSino y necesita vacunarse con otra marca para que le permitan entrar a la Unión Europea -pues pide pruebas de otras marcas-, puede hacerlo, no habrá problema.

“En cuanto a lo de la Unión Europea, eso es una decisión política de cada país, no tiene que ver con la efectividad de las vacunas.”

Si alguien tiene que viajar a Europa y tiene que aplicarse otra vacuna, no se anticipa un problema de seguridad si se pone la otra. Yo no vería ningún problema de algún riesgo en particular. Ponte la otra. No se anticipará ningún problema”, tranquilizó Juan Luis Mosqueda

Pero comentó que ya anda gente que anda buscando otra vacuna para ponérsela, por lo que él pidió que no se le quite la oportunidad a otros que no se han aplicado ninguna.

“Yo creo que nos estamos adelantando, una cosa que es que las haya rechazado, cosa que no ha sucedido, cuando ni siquiera las ha evaluado”, destacó.

OMS no ha dado aval a CanSino

Sobre lo publicado por varios medios de comunicación nacionales el fin de semana pasado en el sentido de que las vacunas CanSino y Sputnik no tenían el aval de la OMS, el especialista aclaró en primer lugar que hay mucho sensacionalismo en este sentido, pues explicó que la OMS no aprueba o desaprueba vacunas en primera instancia antes de que se apliquen a la población en general, sino que cada país tiene organismos que aprueban o desaprueban las vacunas que aplicarán a sus habitantes. Como la Cofepris en México.

“Se ha interpretado mal, lo que pasa es que ni siquiera las ha evaluado, no las ha rechazado (las vacunas de Cansino)”, destacó el especialista en Infectología y Medicina Interna.

Explicó que en la de la OMS hay un calendario que ha aprobado las vacunas, cada país manda su solicitud para la evaluación de sus vacunas, hay una carta de intención, esto lo hizo CanSino, y van a programar la fecha de la reunión.

Si cada país solicita el aval de la OMS es más fácil que pase, si es que no la han aprobado. Pero si no pasa, no pasa nada, aclaró. Y ya la decisión es de los países si quieren enviar o no sus vacunas para tener el aval de la OMS o no.

La OMS no hace pruebas

El director del Hospital de Alta Especialidad aclaró también que la OMS no hace pruebas en humanos para verificar o no la efectividad de las vacunas anti COVID.

“Pfizer dice: yo quiero que aprueben mi vacuna, lleva una carpeta de investigación de lo que han hecho y de lo que han observado y eso se revisa por expertos, no es que hagan pruebas para que ver si funciona la vacuna.

“Lo que hacen es que revisan lo que la empresa provee. Tampoco los organismos reguladores hacen pruebas en humanos, como la Cofepris, y lo mismo hace la FDA en Estados Unidos. Lo que hace es revisar la documentación.”

Todas las autoridades regulatorias se basan en revisar la documentación que las empresas les presentan. No piden pruebas, no pide un frasquito, no hacen pruebas”, explicó.

Todas las vacunas anti COVID sirven

En específico sobre la vacuna de CanSino señaló: “Todas las vacunas sirven, tienen diferente efectividad para evitar enfermedad, que va del 50% o más.”

Pero la efectividad para evitar muerte, en todas es de 80% o más. Todas sirven para evitar que te mueras o que acabes en el hospital en una probabilidad muy alta”.

Lo que ha abonado a estas dudas es que de la que hemos tenido menos información es de la vacuna de CanSino. Pero lo que saben los especialistas es que toda las vacunas protegen.

