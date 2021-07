Dudan maestros de vacuna

León, Guanajuato-. Hay incertidumbre y confusión entre los maestros leoneses que fueron vacunados con la vacuna china CanSino, esto debido a la falta de su aprobación para su uso en países como México por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La confusión del maestro de inglés Saúl Ponce Cabrera, lo hace cuestionar a las autoridades de salud sobre si podría registrarse para recibir otra vacuna cuando llegue el turno de quienes tienen entre 20 y 29 años, pues él tiene 26.

"Saber si en términos de salud es viable y si no tendría algún efecto colateral porque de ser así quedarnos con la que tenemos hasta que pase la protección que ofrece, pero de ser posible, poder adquirir otra vacuna para sentirse más seguro.

Respecto al posible regreso a clases presenciales en agosto, el docente confesó no sentirse 100% seguro de regresar a las aulas, por lo que incluso dijo estar dispuesto a recibir otra vacuna como la Pfizer y AstraZeneca.

Creo que lo más conveniente con tantos comentarios como el que en otros países no aceptan a personas vacunadas con CanSino, en mi caso me gustaría saber si me podría vacunar con cualquier otra vacuna que esté autorizada", subrayó.

Gilberto Olvera, docente en la UDL y en la Ibero León, compartió que en enero, el COVID-19 lo mantuvo hospitalizado durante 10 días, por lo que su incertidumbre es volverse a contagiar más que la vacuna que le inyectaron.

Fui de los que se contagió de coronavirus y la pasé muy mal porque me tuvieron que hospitalizar alrededor de 10 días, me dio un caso severo cuando estábamos en el pico de la segunda ola de la pandemia. Creo que la misma incertidumbre me daría si trajera la CanSino o cualquier otra vacuna porque no sé cómo me vaya a dar el COVID-19 si me vuelvo a contagiar, esperemos que no porque se supone que viene otra ola", mencionó.