Desmiente infectólogo que vacuna anti COVID provoque magnetismo en el brazo

León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macías demostró que es falso que la vacuna anti COVID-19 provoque un supuesto magnetismo en el brazo en el que el paciente reciba la dosis.

El ex Comisionado Nacional para la Atención de la Pandemia de Influenza H1N1 en 2009, afirmó que estos supuestos efectos adversos son "patrañas" y exhortó a los ciudadanos a no hacer caso a todos los rumores que circulan en las redes sociales.

En un video publicado en sus redes sociales, Macías explicó que algunos objetos se adhieren a la piel de las personas por la humedad que se tiene en el brazo y no porque la vacuna incluya algún chip.

En el video, el infectólogo primero intenta que varios objetos se queden pegados a su brazo derecho; sin embargo, no lo consigue hasta que se humecta la zona con crema corporal. Tras esto hasta un celular se queda adherido

Si tú tienes una piel húmeda es más fácil que se te adhieran los objetos porque una cuchara no la puedo pegar, o una moneda, mucho menos un celular que es pesado, pero si te colocas un poco de crema, pues hay gente que tiene la piel más humedecida y lubricada, entonces los objetos se te van a pegar".

"No hay que creernos de patrañas y de teorías tan fáciles de rebatir y hay que ser promotores de la vacunación”, señaló.

El especialista recalcó que las vacunas son la única forma de acabar con la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que los ciudadanos deben confiar en que los biológicos son seguros y no difundir información falsa, ni rumores.

Sostuvo que la mayoría de los rumores son fáciles de rebatir y es por eso que invitó a los ciudadanos a estar pendientes de fuentes oficiales.