Suplican médicos privados aplicar vacunas almacenadas al personal de salud

León, Guanajuato.- Gabriela Ramírez Mendoza, presidenta de la Asociación Dental de León, pidió a las autoridades federales aplicar las vacunas almacenadas al personal médico y que se tomen en cuenta a los odontólogos para ser vacunados contra la COVID-19, "por piedad, si tienen las vacunas aplíquenlas", manifestó.

La especialista precisó que tan sólo en León hay 4 mil 500 dentistas, cantidad que podría cubrirse con las 17 mil 666 vacunas que 'sobraron' en León y que están resguardadas en Irapuato.

"Esta cantidad es sin tomar en cuenta a los odontólogos foráneos que sólo vienen a hacer sus tratamientos y se regresan a sus estados, es una cantidad importante pero con el número de vacunas que están guardadas la cubrimos.



La estrategia y la planeación de vacunación no ha sido la indicada y esto ha provocado que se pierdan estas vacunas porque están en resguardo sin saber qué destino tendrán cuando el sector médico ha sido el más golpeado y sobre todo, todas las personas que trabajan en un hospital, son las que están más expuestas al COVID-19", señaló.

Ramírez Mendoza destacó la urgencia de buscar soluciones para mejorar la estrategia de vacunación y de aplicar las vacunas que ya se tienen al alcance, además de reforzar la misma con la aplicación de la segunda dosis.

Como lo señaló el pasado 19 de enero para AM, reiteró que el gremio odontológico fue olvidado por el Gobierno Federal al no ser considerados para el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19.

"Nos sacaron del esquema de vacunación de primera línea pero también podemos pertenecer a la segunda, en este caso también son médicos de respaldo privado y queremos estar incluidos ahí, nosotros también somos proveedores de salud.



Conservo la esperanza de que los odontólogos vamos a recibir la vacuna pero conservo más la de que esto va a suceder, si existen las vacunas, espero que ojalá sea pronto".

Ramírez agregó que a la Asociación Dental de León están asociados 49 odontólogos certificados, aunque no precisó cuántos, compartió que algunos ya están vacunados, unos por su edad fueron inmunizados en el estado y otros decidieron viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna.

"Hemos tenido 7 contagios de coronavirus, lo más triste es que no fue en el consultorio porque trabajamos muy protegidos, desconocemos en dónde fue, pero afortunadamente no hemos tenido decesos en nuestra asociación".

Esperan autorización de la Federación

Aunque hay disposición de los encargados de la vacunación contra COVID-19 en Guanajuato para que los médicos reciban las dosis que no se usaron en León, hace falta que a nivel federal se autorice. Los médicos están dispuestos a tomar todas las medidas necesarias.

Así lo señaló José Martín Cano Martinez, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Luego de que AM dio a conocer que era incierto el destino de las 17 mil 666 dosis de AstraZeneca que no se usaron la semana pasada en León, el representante de los trabajadores aseguró que se está gestionando que sean aplicadas al personal médico.

Tan solo en la Secretaría de Salud de Guanajuato hay poco más de 12 mil trabajadores que todavía no reciben ni siquiera una dosis.

“Ya se están haciendo las gestiones para que el nivel federal acceda a que se utilicen para el personal médico”.

Estamos en espera de la postura federal pero en el estado se ha visto muy dispuesto el mando militar. Ya sabemos que ellos reciben y respetan órdenes superiores”.

Desde la semana pasada, esta organización inició con el uso de moños negros como parte de manifestaciones para pedir que se vacune al personal médico guanajuatense.

Pero Cano Martínez detalló que no ha sido la única acción tomada, “Hemos insistido con un proceso que va desde subir los listados del personal a la plataforma federal, algo que no fue fácil, porque se tuvieron que hacer múltiples intentos”.

“Esperemos que a nivel federal entiendan que no daremos marcha atrás y agotaremos todas las medidas de presión necesarias”.