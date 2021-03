Salamanca, Guanajuato.- Victoria, Mabel y Abraham, adultos mayores, esperaban con ansias la vacunación COVID Guanajuato.

La señora Victoria, quien a lo largo del año 2020 y lo que va del 2021, se ha encontrado encerrada dentro de su domicilio por voluntad de sus hijas, además de haber sido portadora del virus COVID-19, del cual logró salir bien librada.

"Estoy desde las cinco de la mañana, y pues está bien para nosotros y es algo para nuestro bienestar, yo estoy muy agradecida por el gobierno que nos mandó la vacuna, porque esto es necesario para el municipio", dijo.

"Todo el año me la he pasado enferma, a mi me dio COVID-19 y logré salir adelante por mi cuenta y por el cuidado de mis hijas; esta vacuna es por el bien de nuestra salud".

"Yo no tenía conocimiento del folio, y de saber me hubiera venido a formar más tarde, y espero que se cumpla todo lo que el gobierno nos ha prometido", comentó Victoria.

La señora Ma. Mabel Gutiérrez

La señora Ma. Mabel Gutiérrez Contreras, de 67 años, expresó que debido a su enfermedad de diabetes está propensa a enfermarse y por ello sus hijas tomaron la decisión de no dejarla salir.

Ella acudió al Centro Impulso en la colonia San Javier en donde después de llegar a las seis de la mañana logró salir hasta las tres de la tarde.

"Me siento contenta y muy bien, con esta llegada se espera que haya un poco más de esperanza a que disminuya esta enfermedad para bien de todos nosotros", dijo.

"En esta pandemia mi familia ya no me dejó salir por el bien mío y de los demás y como soy portadora de Diabetes estoy propensa a contagiarme o ser un foco de infección".

"Yo estuve formada desde las seis y media de la mañana y salí a las tres y media de la tarde, afortunadamente no me siento mal y no presento ningún síntoma".

El abuelito Abraham detalló que "la llegada de esta vacuna es una luz al final del túnel, el cual puede ir rescatándonos a nosotros como personas adultas de esta enfermedad".

HLL