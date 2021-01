Vacunan al total del personal de primera línea en el Hospital General de Irapuato

Irapuato.- Con la segunda dotación de 180 vacunas contra COVID-19, se logró inmunizar al total del personal en funciones que trabaja en la primera línea de atención en el Hospital General de Irapuato, quedando pendiente los colaboradores que por enfermedad no han podido recibir el biológico.

Juan Enrique Sánchez, director del Hospital General de Irapuato, recordó que la semana pasada se recibieron 595 dosis, por lo que en total este nosocomio ha recibido y aplicado 775 vacunas.

Se está vacunando a todo el hospital y se dio preferencia al personal de salud de primera línea, que están atendiendo a todos los enfermos (...) todavía queda pendiente personal administrativo, de algunas otras áreas donde no hay contacto directo, sin embargo, cualquier persona que esté dentro de un hospital incrementa el riesgo de diferentes enfermedades”, refirió.

El director señaló que son alrededor de 120 personas de otras áreas que no son de primera línea los que quedan pendientes de recibir la vacuna, mientras que aproximadamente 40 personas de primera línea no han podido ser vacunados, por estar enfermos, por no tener cumplidos 14 días después del contagio, por alergias y unos pocos que no han aceptado la vacuna por temores personales; todos están contemplados para recibir la dosis.

Juan Enrique Sánchez, director del Hospital General de Irapuato.

Enfatizó que es importante que todo el personal esté inmunizado, pues también tienen contacto con familiares de pacientes COVID, que pudieran ser positivos asintomáticos, con síntomas leves o con síntomas graves, pero que no requieren hospitalización.

Andan haciendo trámites, tratando de tener información de sus familiares hospitalizados, recibiendo consulta, atenciones, seguimos teniendo la consulta externa con nuestros médicos para no abandonar la atención, tratar de que no se nos compliquen, de apoyarlos para que estén en mejores condiciones”, refirió.

Asimismo, dijo que aún desconoce si la próxima semana llegarán más dosis al Hospital General, pues dependerá de la distribución que haga la Federación.

Aprovecho para seguir insistiendo en que se cuiden mucho, el hecho de cuidarse cada quien es hacer una labor de cadena, cuidar a tu familia, si cada uno de los miembros de tu familia se cuidan, están cuidando a otras personas”, puntualizó.

jrosales@am.com.mx