Vacunan 'como de rayo' en La Salle Américas

León, Guanajuato.- La logística y atención para la vacunación anti COVID a personas de 50 a 59 años en el plantel de La Salle Bajío Américas, es “como de rayo", dijeron leoneses que asistieron a este punto.

A las 10:30 de la mañana el tiempo de espera afuera de la escuela no era mayor de 15 minutos y adentro era similar, una vez puesta la vacuna debían esperar unos minutos más.

Esto estuvo como de rayo, me pusieron la segunda en menos de media hora, ahora si que no hay pretexto para no venir", dijo Salvador Pérez.