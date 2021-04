Vacunarían el 4 de mayo a docentes de la entidad

León, Gto.- La vacunación contra el COVID-19 para los docentes guanajuatenses podría adelantarse e iniciar el 4 de mayo con 135 mil 547 vacunas CanSino.

Así lo informó Jorge Enrique Hernández Meza, secretario estatal de Educación, durante un foro con suscriptores de AM donde también señaló que se contempla realizar un pre-registro para el proceso de vacunación del personal docente y de todos los trabajadores que laboran en las escuelas públicas y privadas.

“Hay muy buenas noticias y quiero darles la primicia: tuvimos una reunión hoy (ayer) por la mañana con el equipo de la Secretaría de Educación Federal y hay excelentes noticias porque veíamos que se está llevando a tiempo la vacunación, justo como el Presidente la anunció en días pasados”.

“Para Guanajuato estaba programada del 5 al 11 de mayo y hoy (ayer) nos dieron la buena noticia de que empezará antes, el 4 de mayo, entonces estamos en total coordinación. Ha sido un día de muchas llamadas y de mucho trabajo respecto a la coordinación para la vacunación de maestros”, declaró.

Asimismo, aseguró que las vacunas llegarán a tiempo para todos los docentes, así como para el personal de apoyo en planteles educativos; es decir, las personas del área administrativa, conserjes y todo el equipo que se asocie con las escuelas podrán vacunarse.

El funcionario adelantó que posiblemente en los siguientes días la SEG realice un preregistro virtual de este personal, un documento que será la clave para llevar a cabo las jornadas de vacunación.

Respecto al número de sedes donde se aplicarían las vacunas indicó que la SEG busca que sean cuatro, sin embargo aclaró que todavía se coordina este tema con el Ejército.

“Serán jornadas de mucho trabajo, precisamente teníamos unas llamadas con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, y con algunos militares de varias de las zonas del estado tratando de definir los puntos exactos. Todavía no se terminan de definir”, aclaró.

Agregó que el número de vacunas que se estableció hasta el momento de 135 mil 547 es una cantidad inicial de acuerdo a los números que la SEG tiene registrados tanto de personal docente y de apoyo en las escuelas.

Sin embargo, si la cifra fuera mayor como ha ocurrido en algunos estados del País, la Federación ofreció ajustar la cantidad de vacunas.

“Me parece que es un número suficiente, pero existe la flexibilidad de ajustarlo”, apuntó Hernández.

Niega regreso definitivo a las aulas

La prueba piloto del regreso a clases presenciales de la SEG no es el regreso permanente de todos los estudiantes, aclaró el titular de Educación.

“Lo que busca Guanajuato en este pilotaje es estar preparados porque de repente hay confusión o eventualmente se llega a confundir el pilotaje y pareciera ser que ya es el regreso de todos y es el primer bloque de regreso y eso no es”, explicó.

Por último, enfatizó que en esta fase no se obligará a ningún padre de familia ni a ningún estudiante de escuela pública o privada a que participe en esta prueba, pues reiteró que debe ser una decisión voluntaria.