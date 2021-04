León, Guanajuato.- Próximamente la jornada de vacunación contra el COVID se extenderá a la población de 50 a 59 años, adelantó el pasado viernes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado 9 de abril, durante su conferencia mañanera, AMLO especuló que la vacunación de adultos mayores de 60 años podría concluirse “del 15 al 20 de este mes”, por lo que iniciaría la aplicación de la vacuna COVID en el siguiente grupo de edad, de 50 a 50 años.

En León, la aplicación de la primera dosis antiCOVID para adultos mayores de 60 años concluyó este viernes y sobraron 17 mil 666 vacunas de las 147 mil 300 dosis destinadas para este municipio; ya hay leoneses de 50 años esperando también su turno.

En la Zona Centro de León se entrevistaron a algunos leoneses con una edad de 50 a 59 años.

"Yo ya estaba bien puesto para vacunarme en la Velaria, escuché en el radio que también a los de 55 para arriba les tocaría porque ya no fue gente de más edad y pues no fue cierto, me regresaron”, contó José de Jesús Ramírez Castro, vendedor de obleas, quien espera ser de los primeros en inmunizarse para cuanto se amplié la edad.

Ahí estaré en cuanto lo anuncien y recomiendo que los demás de mi edad hagan lo mismo, porque nadie puede estar viviendo de rumores, tienen que informarse bien, la cosa está fea y la gente se sigue muriendo”, añadió.

"Es medicina, no veneno"

“Lo mejor que nos puede pasar es que toda la gente ande vacunada y que buena noticia que ya nos vaya a tocar a los de nuestra década, quítense ya el miedo y la desconfianza, es medicina, no veneno”, dijo Luis Rafael Torres, un visitante visitante

Luis Rafael Torres hizo un llamado a todos a vacunarse cuando les toque. Foto: Joel Reyes

El señor Alejandro, quien trabaja como guardia de seguridad en una joyería, reclamó por las personas que no se quieren vacunar.

De nada va a servir que unos sí quieran y otros no. El virus va a seguir activo en todas partes y eso sigue siendo muy riesgoso. Yo ya casi cumplo los 59 y ya quiero ponérmela”, comentó.

MCMH