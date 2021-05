Vacunas COVID Celaya: Resaltan docentes logística y rapidez en vacunación

Celaya, Guanajuato.- Durante la tercera jornada de vacunación de trabajadores de la educación en Celaya, los docentes siguieron resaltando la logística y rapidez con la que reciben su vacuna contra la COVID-19.

Los profesores y personal de apoyo de las escuelas de Celaya y otros 13 municipios de la región, tardaron en promedio 25 minutos en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras.

Entre ellos estuvieron un grupo de cinco maestros de primaria de Salvatierra quienes se sorprendieron por la agilidad en el proceso.

Otro caso similar fue el de la maestra Hortencia Aguilar, de una secundaria de Cortazar, a quien le tocaba el viernes por la tarde y decidió ir la mañana del jueves.

“Tengo una cita médica el viernes y me arriesgué a venir hoy (jueves) porque escuché que no había mucha gente. Muy amables me dijeron que no había problema y me vacunaron rápido”, señaló.