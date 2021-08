Guanajuato.- Están por agotarse las vacunas COVID que se aplicaron esta semana en 15 municipios de Guanajuato y la Secretaría de Salud no tiene una fecha concreta sobre cuándo llegarán más.

El grupo de 18-29 años de edad que recibió la vacuna de AstraZeneca agotó 71 mil 779 vacunas, lo que representa el 93% de las vacunas que llegaron al estado esta semana. En tanto quienes recibieron segunda dosis de Sinovac se llegó al 85%.

“Las vacunas recibidas son importantes pero no tenemos fecha de más, aunque avisan el mismo día, salimos sabiendo que la vacunación previene la muerte o gravedad de la enfermedad”, aseguró Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud de Guanajuato.

Vacunan a casi 4 millones de jóvenes en Guanajuato

En la entidad se han aplicado 3 millones 725 mil 384 dosis que a la fecha son insuficientes sobre todo en el sector vulnerable de 18-29 años, indicó el funcionario estatal en su intervención en TV4.

Aseguró que la pandemia está en su mayor punto de intensidad y contagios pero destacó que no fue la “pesadilla” de los meses de diciembre y enero cuando incluso la demanda hospitalaria estaba saturada.

Al 26 de agosto la secretaría reportó 413 hospitalizados por COVID, 89 necesitan ventilador

324 no, aún hay 787 camas disponibles en Guanajuato, esto representa un 24% de ocupación de las mil 200 camas reconvertidas.

“Esto no se resuelve en los hospitales y hay estrategia para atender a los más graves y para desacelerar (los casos). Lo ideal es permanecer con las medidas implementadas en lo laboral y escolar”, insistió.

‘Nos enfermamos porque dejamos de usar cubrebocas’

Tras los 837 casos confirmados hasta el miércoles 25 de agosto, recalcó la importancia de mantener las medidas sanitarias sobre todo en escuelas pues es un sector que aún no tiene vacuna.

“Si no te cuidas y te descuidas puedes adquirir la enfermedad. La vacuna no enferma, nos enfermamos porque dejamos de usar cubrebocas y esto no debe ser así”, enfatizó.

Explicó que para la próxima ronda de vacunación los jóvenes de 17 que cumplan 18 en estos próximos meses deben asistir a vacunarse cuando tengan la oportunidad en su municipio con un aval de su edad.

También insistió en las medidas de los padres con niños para el próximo regreso a clases.

“Ahora hay la necesidad de aforos reducidos al aire libre y el incremento a ventilación de las aulas ayudarán a controlar la pandemia en este sector, el uso generalizado de cubrebocas y mascarillas, lavado de manos y sana distancia, es lo que mejor resultado da para el próximo ciclo”, finalizó Gastelum.

