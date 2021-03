Cuerámaro, Guanajuato.- Con al menos cuatro horas de retraso en uno de los dos complejos para vacunar a los adultos mayores, inició la vacunación contra el COVID en Cuerámaro.

La mañana de este martes 9 de marzo elementos de la Guardia Nacional trasladaron desde las instalaciones de la XII región en Irapuato las vacunas a las instalaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) para vacunar a las personas originarias de comunidades cercanas al municipio de Cuerámaro, como La Presa de Uribe, La Sabina y San José de Ojo de Agua, entre otras.

Desde temprana hora, personas que se enteraron desde la medianoche sobre la posible llegada de las vacunas a este municipio se formaron. Al paso de las horas, la fila se fue extendiendo hasta abarcar cerca de dos cuadras del complejo CESSA.

A pesar de que en este primer centro de vacunación la hora para la aplicación de las dosis estaba programada a las 8:00 de la mañana, la primera dosis fue puesta a una mujer cerca de las 9:30 de la mañana en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

Las personas que desde la madrugada incluso hicieron fila a las afueras del segundo complejo destinado para la vacunación en el Centro Impulso en la calle Juan José Torres Landa, pleno Centro Histórico de Cuerámaro, no corrieron con la misma suerte.

En esta segunda ubicación las dosis llegaron minutos antes del mediodía, en donde con aplausos las decenas de adultos mayores que esperaban debajo de las carpas instaladas por funcionarios estatales, vieron llegar a dos patrullas de la Guardia Nacional con las dosis para iniciar con la aplicación de las vacunas contra el COVID.

Otro grupo de personas, mostraron su inconformidad con las autoridades y personal que se encontraba coordinando las tareas de vacunación, debido a las casi 4 horas de retraso con las que llegaron estas dosis a este segundo sitio.

En los dos puntos de vacunación se pudo apreciar a personal de diversas instituciones entre los que se encontraban personal de la Secretaría de Salud Estatal, personal federal de los conocidos Siervos de la Nación, DIF municipal y Estatal, así como agentes de la Guardia Nacional quienes resguardaron en todo momento dichos complejos.

Josefina Fuentes Valadez, quien se presentó a vacunar a su mamá de 83 años desde cerca de las 7:00 de la mañana, lamento que se haya tenido una desorganización por parte de las autoridades para la aplicación de las vacunas:

Yo la he visto bastante desorganizada, apenas hasta las 8:00 empezaron a sacar la carpa y llegaron las sillas para los adultos mayores cerca de las 8:30, no puede ser que los tengan debajo del sol, y parados tanto tiempo”, comentó.

Yolanda Patiño dijo estar molesta porque muchas personas se metieron a la fila, pero agradeció el hecho de que las vacunas han llegado al municipio. Invitó a otros ciudadanas a respetar el tiempo de espera de los demás: “Todos tenemos ocupaciones, así que hay que respetarnos todos, primeramente Dios a todos nos alcanzará.

Tengo 85 años y vengo por mi vacuna, muchos dicen que es para matarnos, otros más para ayudarnos, pero por si sí o por si no, mejor me vacuno, no está de más tener más fuerza para seguir con vida”, comentó Josefina, habitante de la comunidad La Galera de la Grulla.