Pasan las elecciones y baja vacunación contra COVID

Guanajuato.- Las dos semanas siguientes a la elección del 6 de junio, en Guanajuato se aplicaron 124 mil vacunas anti COVID menos que en los 15 días previos a la votación.

Del 25 de mayo al 3 de junio en el estado de Guanajuato se aplicaron un total de 430 mil 888 dosis contra el COVID-19, en tanto que del 7 al 20 de junio fueron solo 306 mil 900.

Lo anterior significa una diferencia del 29% en lo previo y posterior a la elección.

Antes de la elección fueron 132 mil 873 primeras dosis para el grupo de 50 a 59 años y 115 mil 745 segundas dosis para mayores de 60 años, todas aplicadas en León.

En Apaseo el Alto, San Diego de la Unión, Jerécuaro, Villagrán, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Cortazar, Salvatierra, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Romita, Tarimoro, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Yuriria se aplicaron primeras dosis a los de 50 a 59 años y en Ocampo de 40 a 49 años, en total para estos 20 municipios se aplicaron un total de 99 mil 640 vacunas.

El sector salud privado recibió un total de 82 mil 630 segundas dosis en León, Celaya e Irapuato; además, parte de este lote de vacunas fueron destinadas para vacunar a la población de 50 a 59 años de Irapuato, Pénjamo, Valle de Santiago y Comonfort.

Después del 6 de junio

En las dos semanas posteriores al mismo periodo de elecciones, del 7 al 20 de junio, se aplicaron 306 mil 900 vacunas.

En Irapuato, se aplicaron las primeras 60 mil dosis a personas de 40 a 49 años.

También en San Diego de la Unión, Acámbaro y Coroneo, se inyectaron por primera vez a 116 mil 450 personas de 40 a 49 años.

Y la última jornada de vacunación en Guanajuato fue la realizada esta última semana en 10 municipios: Celaya, Guanajuato capital, Silao, San Miguel de Allende, Salamanca, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo y Juventino Rosas, donde se pusieron 130 mil 450 segundas dosis para los de 50 a 59 años.

‘Pudo haber sido manipulada’: Obispo

Es sospechoso que la vacunación en el estado de Guanajuato, o pudo haberse utilizado como estrategia política por parte de la Federación, señaló Enrique Díaz Díaz, Obispo de la diócesis de Irapuato.

“Esto no lo digo yo, se dice si hay una multa o que se utilizó una parte de la propaganda sobre las vacunas para los temas electorales, yo creo que sí ha faltado organización y más coordinación para las vacunas, por ejemplo, aquí Irapuato se nos ha pasado el tiempo de la segunda vacuna de los que tienen 50 años y más y no tenemos ninguna seguridad ni nada de cuándo vaya a ser”, dijo el Obispo.

Señaló que el haber aplicado la primera dosis en la población entre 40 y 49 años, sin haber terminado a los de 50 y mayores ha creado confusión.

El 17 de junio el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, expuso que la vacunación ha sido más lenta luego de las elecciones, aunque al preguntarle si se manejó políticamente no quiso juzgarlo.

“Yo no quisiera señalar porque no tengo elementos… los números no mienten, había un ritmo previo a las elecciones y ahorita sí bajó el ritmo, ojalá que no sea por un tema político, sería lamentable”, indicó Rodríguez Vallejo.

MCMH