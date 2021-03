Leon, Guanajuato.- La vacunación de 100% del personal médico fue solicitada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a representantes del IMSS y el gobierno Federal; el director IMSS respondió que se eliminará a “cachirules” de hospitales privados para agilizar la vacunación contra COVID de médicos en Guanajuato.

La petición la hizo en su intervención durante el primer informe de actividades de Marco Antonio Hernández Carrillo como representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, el gobernador.

El gobernador indicó que su requerimiento es para que reciban vacunas todo el personal tanto de los hospitales del IMSS, ISSSTE; Sedena, Pemex; como de las unidades dependientes de la secretaría de Salud de Guanajuato y de hospitales privados.

Como respuesta el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, le señaló que justo hoy en el Consejo Nacional de Salubridad se abordó el tema.

Indicó que se tiene previsto “modificar los censos que se han estado enviando por qué hubo problemas. Uno de los problemas era que muchas instituciones privadas empezaron a mandar censos con personal que nunca debieron haber enviado”.

Eso no es justo para personal de salud como el de Seguro Social que estuvo siempre ahí atendiendo. Que no haya cachirules, perdón por la expresión, que no se vale que haya quien abuse de eso”, expuso el director.