COVID Guanajuato: Estos 10 municipios están próximos a recibir vacunas

León, Guanajuato.- Aunque todavía no está confirmado por la Federación, podrían ser 10 municipios de Guanajuato los siguientes en recibir vacunas contra COVID-19 y continuar con la vacunación de adultos mayores.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez detalló que se trata de los siguientes municipios:

"Lo que en este momento sabemos es que se tienen considerados 10 municipios, pero como información preliminar las autoridades sanitarias se están acercado a los municipios para poder organizar con el gobierno local puntos de vacunación cuando esto sea ya una confirmación.”

Pero todavía no es una información que podamos confirmar. Todos los municipios recibirán vacunas pero no sabemos cuántas, cuándo y de cuál marca. Hay algunos municipios que no aparecen ni siquiera en la lista para recibir vacunas en estos días como es Guanajuato capital", aclaró.