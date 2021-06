Guanajuato capital.- Poco antes de las 4:30 de la tarde, las dosis de la vacuna contra COVID se terminaron en el Auditorio de la Yerbabuena, en Guanajuato capital, lo que causó gran enojo entre cientos de capitalinos que esperaron durante horas y no pudieron ser vacunados.

Cientos de capitalinos esperaron desde hace horas en este punto, pero ya no alcanzaron a recibir la vacuna COVID este viernes. Fotos: María José Soto

Cientos de personas se quedaron sin la vacuna contra COVID este viernes, pues de acuerdo con los Siervos de la Nación, a unos minutos de haber empezado la vacunación se agotó la dosis destinanada para este punto de vacunación.

Esta situación ocasionó el enojo de los ciudadanos, pues la gran mayoría dejó su trabajo y responsabilidades de lado por formarse durante por horas, algunos incluso desde un día anterior, pese a que se había anunciado que se vacunaría de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Reclaman a Servidores de la Nación no haber avisado que había pocas dosis.

El personal de la Secretaría del Bienestar comentó que no se respetarán las listas de espera que los ciudadanos organizaron y que este sábado a las 8:00 de la mañana se reanudará la vacunación en este punto, aplicando las dosis en el orden que vayan llegando las personas.

Los capitalinos se negaron a moverse para no perder su turno.

Se niegan a moverse para no perder su lugar

Por lo anterior, varias personas mencionaron que no se moverán aunque tengan que pasar otra noche en la calle.

"No es justo para nadie, todos estamos desde hace horas aquí, nos dicen que nada más son 600, eso hubieran dicho antes. Yo estoy desde las 4:00 de la mañana y ya no voy a alcanzar, eso no es justo y menos porque no dan la cara de decir van a ser tantas, pues así ya no nos formamos", dijo Guadalupe, ciudadana.

MCMH