Guanajuato.- La aplicación de 37 mil 360 vacunas del laboratorio Sinovac que llegaron a Guanajuato está en riesgo por rebasar la temperatura máxima durante su traslado.

La Secretaría de Salud de Guanajuato detectó que cuando las vacunas llegaron al Aeropuerto Internacional de Guanajuato el domingo pasado venían a una temperatura de 11 grados, cuando su temperatura máxima debe ser de ocho grados.

AM solicitó al delegado federal Mauricio Hernández y a su vocera información al respecto pero hasta el momento no se ha pronunciado.

Tras detectar que las vacunas tenían una temperatura mayor a la que establecen los protocolos, personal de la Secretaría de Salud estatal y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaban en la recepción de las cajas levantaron un acta de hechos que se envió al Gobierno Federal.

Se está analizando la temperatura en la cadena de frío desde que salió de la Ciudad de México y su almacenamiento, estamos esperando su dictamen”, confirmó la Secretaría de Salud estatal.

Podría no iniciar vacunación mañana

Hasta las 8:00 de la noche de este lunes la SSG no había recibido respuesta del gobierno federal, pero en caso de no obtenerla, no se realizará su aplicación el día de mañana, confirmó la misma dependencia.

De acuerdo con la información que difundió esta mañana la delegación en Guanajuato de la Secretaría del Bienestar, estas 37 mil vacunas se aplicarían a adultos mayores de 60 años en los municipios de Ocampo, San Francisco del Rincón, Silao, Manuel Doblado, Cuerámaro y San Diego de la Unión.

MCMH