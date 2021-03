Guanajuato capital, Guanajuato.- El señor Juan Rodríguez Mayorga, de 80 años, acudió a 4 centros de vacunación contra el COVID, en Guanajuato capital y no alcanzó lugar en ninguno.

Al último centro de vacunación al que acudió, en la cancha cercana a la Exestación del Ferrocarril, en Guanajuato capital, una Servidora de la Nación le dijo que las 600 dosis que originalmente se habían destinado para aplicarse el viernes, sábado y domingo a razón de 200 cada día, se iban a aplicar todas este viernes.

En entrevista con AM, Juan Rodríguez confesó que buscó tarde los centros de vacunación en Guanajuato capital porque primero fue, tras ser citado, a la Casa del Abuelo a recibir su despensa que le dan cada mes del DIF municipal.

La ‘peregrinación’ de Don Juan

“Vengo de la Escuela Luis González Obregón (ubicada en Embajadoras), pero está hasta el PRI, está bien larga la fila”, comentó.

Luego fue al puesto de vacunación ubicado en la Casa de la Cultura, buscando su dosis contra el COVID.

“Ahí pasé y ya se había acabado y además la fila llegaba hasta el barandalito de la Cruz Roja. Así que fui al Departamento de Ingeniería de la UG, en Belén. Ahí está todo el Jardín (Reforma) lleno porque me habían dicho que ya se había acabado, que eran 300 y luego (mañana) otras 300 (vacunas COVID)”, comentó.

“Y me vine para acá (a la cancha cercana a la Exestación del Ferrocarril) y me dicen que ya no va a haber”. Ya eran cerca de las 12:00 del día cuando llegó a esta sede de vacunación contra COVID.

‘¿Cómo me voy a enterar sin Internet?’

Servidores de la Nación le sugirieron que estuviera atento a las redes sociales para ver cuándo iban a llegar más dosis de la vacuna COVID a Guanajuato capital.

Si yo no tengo internet ¿cómo me voy a enterar? Que avisen, no soy sólo yo, sino otras personas. ¿Dónde me informo o me van a llamar? ¿los que no tenemos internet cómo nos vamos informar?” le reclamó enojado.

La muchacha, sin saber qué decirle, le comentó que mañana llegarán más vacunas a Guanajuato capital, pero nunca le dijo que había otros 18 puestos más en el municipio en donde poder ir a vacunarse.

Dicen que va a haber vacunación viernes, sábado y domingo, entonces nos están malinformando”, le reclamó a la Servidora de la Nación.

