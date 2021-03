Guanajuato capital.- Con la esperanza de seguir luchando en esta vida, don Jorge Luna, a sus 70 años recibió la vacuna contra el COVID en Guanajuato capital.

"A mis 70 años nunca había vivido esto. Nunca, que yo recuerde no. A comparación de esto no, yo he pasado de todo, pero que muriera tanta gente no me imaginé algo así.”

Soy de por aquí cerca donde está el panteón y espero vivir más años, y esta vacuna es la esperanza que tengo", dijo don Jorge, vecino de la comunidad de Santa Teresa.

Jorge Luna es de los primeros en vacunarse

Don Jorge llegó desde temprano a la escuela Telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra, de la comunidad de Santa Teresa, y por ser una persona con discapacidad fue de los primeros en vacunarse, pues su condición es prioridad para el sector Salud.

Decenas de personas se formaron desde temprano en la escuela Telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra, en la capital de Guanajuato. Foto: Saúl Castro.

En este puesto de vacunación se aplicarán 600 dosis durante tres días, viernes, sábado y domingo, por lo que se le pide a la población no hacer aglomeraciones y esperar su turno.

AM