Irapuato, Guanajuato.- Ni su lesión en el pie, ni la hora que tuvo que esperar para ingresar al módulo de vacunación desanimaron a Tránsito Centeno, quien fue de los primeros irapuatenses en recibir la vacuna contra COVID-19 en las instalaciones de la Escuela Secundaria Oficial Estatal.

Para Tránsito, tener un comprobante de la primera dosis de vacuna es de suma importancia, pues considera que así tendrá menos trabas para viajar a la ciudad fronteriza donde vive uno de sus hijos.

Acompañado de su esposa Olivia, el irapuatense pensionado de 65 años, arribó al módulo a buscar la aplicación del biológico, sorprendiéndose de la agilidad con la que fue atendido.

Este papel a mi me va a amparar de algunas cosas, yo voy seguido a la frontera y allá me pueden pedir este papel, estoy feliz de tenerlo, a lo mejor si no estuviera así la cosa no me vacunaría, pero se que es protección”, refirió.