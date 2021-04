Irapuato, Guanajuato.- Hace poco, la señora María cumplió 60 años, lo que le dio oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19, por lo que junto a su esposo se trasladó desde la comunidad Vista Alegre al módulo de la Unidad Deportiva Norte.

A las 6 de la mañana llegó a formarse en la fila del módulo de Comudaj y tres horas después se le permitió pasar al gimnasio de la Deportiva Norte, donde por fin pudo ser beneficiada con la aplicación del biológico.

Me dio mucho gusto que ahora sí alcancé, la vez pasada que hubo de 67 para adelante no nos tocaba, pero ahora me siento protegida, de todas maneras se enferma uno, sufre toda la familia, arriesgas a todos, me siento protegida y se que hay que seguir con la protección del cubrebocas”, refirió.