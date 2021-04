Desconfían algunos adultos mayores de Asociación Leonesa de vacuna COVID

León, Guanajuato.- Casi la mitad de personas con 60 años y más, representados por la Asociación Leonesa de Adultos Mayores, no habrían sido vacunadas contra el COVID-19 en la primera jornada de inmunización.

Los desconfiados y los postrados, son principalmente los que no pudieron tener la vacuna la semana pasada”, dijo el líder de la organización, Ernesto Reyes Valadez.

“Aún queda mucha gente con miedos e inseguridades respecto al fin de esto, ni es para matar a los mayores ni mucho menos, al contrario, es para que no mueran; se nos quedó mucha gente que no puede salir de sus casas sin ser vacunados”, añadió.

Desconocen cifra exacta sin vacunarse contra COVID

Tras haber concluido la campaña de vacunación en León el pasado viernes, la asociación aún realiza su balance para saber la cifra exacta de integrantes sin inmunizar.

“Representamos a 2 mil 300 adultos mayores, a todos ellos tengo que estarles marcando, o irlos a visitar para saber si sí o no se pudieron vacunar y por qué”, explicó.

Ernesto Reyes Valadez, líder de la Asociación Leonesa de Adultos Mayores. Foto: Joel Reyes.

Además, la organización compartió que hace brigadas para informar y convencer a las personas sobre la importancia de vacunarse contra la mortal enfermedad, a diferencia de las reacciones leves que de forma natural causan todas las vacunas.

Cruzan los dedos para recibir pronto la segunda dosis

“Ahora sólo esperamos que no tarden en mandarnos la segunda aplicación, porque de tardar más del mes y medio, máximo dos, no nos va a servir de nada la primera”.

Aseguró que muchos integrantes están preguntando cuándo les pondrán la segunda dosis de AstraZeneca, “yo les contesto lo que me dijo el médico del IMSS que me la puso a mi, no lo sé, seguimos esperando a que nos avisen”.

Urge a los tres órdenes de gobierno, coordinación

“No se puede repetir lo de la primera jornada, nuestros servidores públicos deben trabajar coordinados entre los tres niveles de gobierno, por eso hubo muchas contradicciones a la hora de que ampliaron la vacunación a los de 59”.

También señaló la pésima organización de los Servidores de la Nación, pues asegura que varios adultos mayores que no pueden salir de sus casas y que solicitaron atención a domicilio, además de estar en el padrón de la Secretaría de Bienestar, no fueron inmunizados.

AM