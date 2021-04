León, Guanajuato.- Los leoneses que cumplirán los 60 años durante lo que resta de 2021, ahora también se pueden ir a vacunar contra COVID.

Así lo confirmó este mediodía el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Antonio Escobar Rodríguez.

Este criterio ya se está aplicando en todos los módulos de vacunación contra COVID que hay en León.

La decisión se concretó después de que la Secretaría de Salud de Guanajuato y el coordinador de la brigada correcaminos Enrique Jiménez Chavarría establecieron este acuerdo.

Aquellos leoneses que cumplirán 60 años entre hoy y el 31 de diciembre pueden acudir a los módulos de vacunación.

La documentación requerida es exactamente la misma: su CURP y su credencial de elector.

Hace propuesta Secretaría de Salud de Guanajuato

Esta mañana, la Secretaría de Salud de Guanajuato propuso a la Federación que todos los leoneses que nacieron en 1961 o antes puedan aplicarse la vacuna anti COVID.

Por lo tanto, personas que cumplen los 60 años este mes o antes de diciembre de este año podrían acudir a aplicarse la vacuna.

"Hay un concepto mal comprendido y es por eso que ahorita entre comillas puede estar pensando que sobra la vacuna, ¿a qué me refiero? se dice que de 60 años cumplidos y no, las vacunas están calculadas para aplicárselas a todos los que hayan nacido en 1961 o antes, no importa que te falten unos días para cumplir los 60 años.

Ahí es donde está ese número de personas que pueden ir a vacunarse porque la solicitud que hicimos de vacunas está en función de los habitantes que hayan nacido en 1961 o antes", explicó el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez.

Acudieron menos adultos mayores el martes

El pasado lunes con largas filas inició en León la aplicación de la vacuna contra COVID-19, sin embargo ayer se notó una baja asistencia de personas en los 43 puntos de vacunación distribuidos en la ciudad.

"Vimos como ayer había mucho menos afluencia y hay menos, sin embargo como lo ha hecho históricamente el personal de vacunación estarán hoy ahí todavía brindando la atención.”

Todo el sector salud hemos ido mejorando progresivamente la manera en la que se aplica la vacuna y una prueba de ello es eso que les comentábamos que no era necesario hacer esas grandes filas que causaron inconformidad en los ciudadanos", subrayó.

Amagan Servidores con "tomar medidas legales" por ampliación de edad

Representantes de los Servidores de la Nación han rechazado que se aplique la vacuna a personas que estén a semanas o meses de cumplir 60 años.

Esta mañana el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, explicó que las vacunas que llegaron a León están programadas también para las personas que están por cumplir 60 años durante lo que resta del año.

Por lo que indicó que habría una "ampliación del rango de edad", para vacunar a quienes tienen 59 años y cumplirán los 60 en lo que resta de 2021.

Hasta ahora sólo se ha aplicado la vacuna a personas con 60 años cumplidos, periódico AM a constatado casos de gente que está a semanas de cumplirlos y fueron rechazados.

Pero las declaraciones del Secretario ya tuvieron eco entre los representantes del gobierno Federal que están en módulos de vacunación.

Este fue el caso del sitio establecido en la Velaria de la Feria, donde está mañana representantes de los Servidores de la Nación intercambiaron palabras con el jefe de jurisdicción sanitaria, Antonio Escobar Rodríguez.

Uno de estos representantes le reiteró que el Gobierno Federal está a cargo del resguardo de la vacuna por medio de la secretaría de la defensa nacional, y que no se podía permitir esta modificación en los rangos de edad.

En medio de la situación de tensión, el funcionario estatal le indicó que la aplicación de la vacuna es competencia de las autoridades estatales.

Tras esto, el representante de los Servidores de la Nación se acercó a los agentes del Ejercicio Mexicano y les indicó que no se debía permitir la modificación y que podrían "tomar medidas legales".

Por ahora la indicación que prevalece es sólo vacunar a mayores de 60 años, pero se espera que en las próximas horas se concrete la orden a través del coordinador de las brigadas correcaminos, Enrique Jiménez Chavarría.

