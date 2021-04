León, Guanajuato.- Familiares de adultos mayores apartaron lugares en los puntos de vacunación en León y hasta listas de turnos hicieron para que puedan recibir la vacuna contra el COVID en orden.

Otros pagaron a personas para que esperaran en el sitio sentados, como a Víctor de 19 años, que lo dejaron con la promesa de una remuneración.

Ya lo que sea, no sé qué estaría haciendo en mi casa. Me dijeron que si esperaba me daría un pago”, Víctor Manrique, de la colonia León 1.