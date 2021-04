León, Guanajuato.- Pese a la desorganización, la espera de algunos por más de 24 horas y un retraso de hasta 8 horas en algunos lugares, la vacunación contra la COVID que inició ayer, llenó a miles de leoneses de esperanza.

Mapa Google de los 43 puntos de vacunación COVID para este lunes en León

Sólo cinco de los 43 puntos que se establecieron en León para vacunar contra COVID-19, iniciaron “a tiempo” la aplicación de las vacunas.

En el resto de los sitios, los adultos mayores tuvieron que esperar hasta ocho horas para poder ser inyectados.

Molestia, indignación, desesperación, cansancio se vivieron entre miles de leoneses que esperaron en los sitios dispuestos por las autoridades.

La Velaria de la Feria es el único lugar donde se puede vacunar en automóvil.

Entre los puntos con más retraso estuvo la escuela primaria Gabino Barrera en la colonia Los Olivos y la clínica T53 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se prevé que para el segundo día se use el triple de vehículos para distribuir las vacunas.

Los centros de vacunación de Los Ramirez, CAICES León, Poliforum, Velaria de la Feria, la preparatoria oficial y el Centro social Balcones de la Joya, fueron los únicos que iniciaron casi a tiempo su jornada. Detalló el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez.

Aunque hubo un retraso de hasta una hora para iniciar la aplicación de vacunas en estos sitios.

Problemas en la logística

Los restantes centros iniciaron entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, detalló el mismo secretario.

Lamentablemente a las 10:30 de la mañana apenas se habían arrancado cinco puntos de vacunación y esto se debe al protocolo que tiene las autoridades federales de que debe acompañar el Ejército la distribución de la vacuna”, dijo el funcionario.

Para trasladar las vacunas a estos puntos se había dispuesto que solo se haría con vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eran 12. Esto generó el retraso en la entrega de las vacunas para la mayoría de los sitios.

Pero finalmente se permitió que se movieran las dosis en vehículos de la Secretaría de Salud de Guanajuato. En total fueron 30 los que trasladaron las vacunas, pero con retraso.

Esperan mejora

Con esa situación se cuestionó al secretario sobre los cambios que habrá para el segundo día y mencionó que se modificará la distribución de las dosis a los módulos de vacunación usando vehículos de la secretaría.

Esa será la única diferencia en el segundo día, los demás procesos se realizarán de manera similar, pues además no hay suficiente personal de salud para ampliar funciones.

Todo el personal de la jurisdicción está al 100% con el apoyo no solo de las unidades de primer nivel de atención, sino que algunos hospitales también participan”, agregó el secretario.

Descartan segunda dosis

Daniel Díaz descartó que en León se vayan a aplicar la segunda dosis de vacuna AstraZeneca a los leoneses que habían viajado al noreste del estado en febrero pasado.

Aunque había declarado que esto sería posible, ayer adjudicó a los funcionarios federales el rechazo de esta opción.

Hubo reportes de personas que se fueron al noreste del estado para recibir la misma de AstraZeneca, y recordamos que el primer filtro es la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la secretaría del Bienestar y no les han permitido aplicar la segunda dosis”.

‘No quiero morir por eso nos levantamos temprano’

Cerró los ojos y se dejó llevar, el enfermero le tomó el brazo, presionó y aplicó la dosis de 0.5 mililitros del antígeno contra el COVID.

Juana (al fondo) espera a ser vacunada. Foto: Daniel Martínez.

Juana fue la tercera persona en ser vacunada en el Centro Social Impulso en las Joyas, batalló por años con sus padecimientos, que de lo último que quiere morir es de COVID-19.

Tuve familiares y amigos que murieron, una sobrina quedó sola y varias personas a mi alrededor, no quiero morir de esto, por eso nos levantamos temprano”, explicó Juana Avilez de 63 años.

Ella junto con Natividad Velázquez de 78 y José Guadalupe Martínez de 83, estrenaron las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca en la zona.

"No me dolió, duele más a veces aquí”, señaló su sonda, “pero ya la necesitábamos”, finalizó José, quien durante la aplicación exclamó con un gemido, minutos después sintió vértigo, pero fue atendido y no pasó a mayores.

En el punto se aplicó la vacuna a 700 personas el primer día, llegaron mil con retraso de una hora, las que sobraron se aplicarán hoy.

En la fila había 300 personas, pero cada cierto tiempo entregaban 100 fichas, la espera en promedio fue de 4 a 5 horas pues muchos llegaron de madrugada.

La vacuna se otorgó primero a las personas con alguna discapacidad y afectaciones de salud.

MCMH