León, Guanajuato.- Los trabajadores de la Salud leoneses desairaron la manifestación que se había convocado esta mañana para exigir vacunas contra COVID para su gremio.

La manifestación se había convocado a las 8:00 de la mañana, pero sólo unos cuantos trabajadores de la Salud acudieron a ella.

A la manifestación llegaron sólo 6 médicos. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Varios eran médicos ya vacunados pero que querían apoyar la causa para sus colegas.

Desairan médicos manifestación en León

La convocatoria era para marchar desde el Arco de la Calzada hasta Plaza Principal y regresar de ahí al Puente del Amor, pero no hubo más que unos 6 asistentes.

Es muy triste que falte solidaridad entre el gremio, no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos”, dijo Alberto Aguilar García, un endocrinólogo que llegó a tiempo a la convocatoria.

El médico detalló que la convocatoria se hizo por medio de las redes sociales del movimiento Yo Soy Médico 17.

Médicos leoneses no acuden a llamado

Sin embargo, en León, una de las ciudades más grandes del país, la respuesta fue casi nula a este llamado.

“Nos estamos quejando y diciendo cuando es en petit comité, pero cuando se trata de hacer algo nos perdemos en el anonimato y es muy fácil decir ‘no tuve tiempo’, ‘se me olvidó’, etcétera”, expresó el médico que labora tanto en hospital público como en uno privado, pero ya está vacunado.

El endocrinólogo explicó que acudió para mostrar solidaridad con sus compañeros “simplemente es personal en riesgo y se le está relegando a que le toque; no sé si cuando le toque vacunarse o morirse, pero algo les va a tocar”.

‘Somos primera línea de atención’

Enfundada en su bata azul, María Elena Lemus Rodríguez, gastroenteróloga que también ya fue vacunada, acudió igualmente para mostrar solidaridad con sus colegas.

Pero además recalcó que no se trata sólo de los médicos, “llámese médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros. Creo que tanto sector privado como público, todos somos primera línea de atención”, dijo.

“Me da sorpresa que hay ciertas categorías que son consideradas primera línea de atención, si estamos con pacientes somos primera línea de atención. Porque cuando tú estás en hospital público o privado no sabe si tienes o no a un paciente COVID o no COVID frente a ti”.

AM