León, Guanajuato.- En el Hospital General ya se encuentran esperando un grupo de leoneses de "casi 60 años", es decir que en este año cumplen la sexta década, "estamos a una nadita de que nos autoricen la vacuna para el COVID, creo ya hasta López Santillana lo anunció, pero aquí nada aún", dijo una mujer formada desde hace una hora.

Amplían edad para vacunar contra COVID en León

Personal médico del hospital se encuentra a la espera de que les confirme directamente el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez o en defecto sus superiores.

Nosotros no podemos pasar a nadie si no tienen los 60 cumplidos y más, hasta que no nos confirmen en la Secretaría de la Salud", refirieron.